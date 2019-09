Ülemuse ülbus maksis neli miljonit naela 

BNP Paribas oli Stacey üle meelitanud Deutsche Banki viitsepresidendi kohalt, pakkudes palgaks 120 000 naela aastas. Nelja aasta pärast sai ta teada, et temaga koos samasuguse töö peale palgatud meeskolleeg saab 40 000 naela aastas rohkem ja seepärast üritaski ebaõigluse lõpetamiseks ülemuse jutule pääseda. Seda enam, et meeskolleeg sai ka kopsakaid boonuseid, talle maksti aga neid viis korda vähem.

See ajas Stacey nii vihale, et ta kaebas BNP Paribasi kohtusse. Seal väitis pank, et proua palgati noorema kaastöötaja kohale, mees aga oli vanem ja peabki rohkem palka saama. Kohus otsustas sel teisipäeval, et panga väited ei pea paika ning Staceyt koheldi meestöötajatega võrreldes ebaõiglaselt, määrates talle madala palga. Nõiakübaraga ahistamist ei võetud siiski arvesse, küll aga pangajuhi korduvat keeldumist temaga töö- ja palgaasjus vestlemast.