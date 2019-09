Kohus: arst ei ole süüdi, kuigi surmas dementse vanuri 

Prokurör väitis, et 68aastane naisarst oleks pidanud põhjalikumalt veenduma, kas Alzheimeri tõbe põdenud dementse naise neli aastat tagasi esitatud eutanaasiapalve peab ikka veel paika. Tohter kinnitas, et talitas haige tahte kohaselt ja samal arvamusel olid ka kaks arsti, kes koos naise perekonnaga eutanaasiatoimingut jälgisid.

74aastane naisel oli diagnoositud Alzheimeri tõbi neli aastat tagasi. Siis kirjutaski ta, et soovib halastussurma, kui haigus on arenenud nii kaugele, et omaksed ei tule temaga enam toime ja ta tahetakse hooldekodusse panna. „Kuni olen veel täie mõistuse juures, tahan ise otsustada, millal suren,“ kirjutas naine oma soovi põhjenduseks, vihjates sellega, et soovib ise valida surmakuupäeva. Süüdistajad olidki seetõttu veendunud, et tema tahe võis nelja aasta jooksul kas või mitu korda muutuda ja ta ei saanud sellest kehva tervise tõttu enam märku anda. Seadus aga nõuab, et halastussurma soovija peab seda tegema veenvalt ja tõsimeeli, jättes täpsemalt määratlemata, kas veenev otsus peab sündima vahetult enne eutanaasiat või võib seda ka varem teha.