Martin Helme EKRE-noorte relva- ja laskmislembusest: „Toetan ja innustan kahe käega!“ 

EKRE aseesimees on enda sõnul veendunud relvakultuuri toetaja. „Te räägite inimesega, kes on aastast 1992 olnud kaitseliidus ja relvaga väga palju ringi käinud. Mul on kolm isiklikku relva, mida kannan kogu aeg ka kaasas,“ rääkis Helme Õhtulehele.

Martin Helme on selle käsitlusega päri. „Leian, et kodanikkond peab olema relvastatud ja oskama relva käsitleda. See on õige, et on olnud aastaid riigikaitseõpetus,“ märkis ta. „See, et noored õpivad relvi käsitlema, relvast märki laskma – toetan ja innustan kahe käega!“

„Pealtnägija“ juhtis ühtlasi tähelepanu sellele, et EKRE noorteorganistaioon on lasketiirus teinud tulirelvadega poseerivaid pilte, mis mõjuvad agressiivselt. Näiteks on matkitud ISISe videoid ja tögatud juudikogukonda. Saates pareeris Kaalep piltide agressiivsust huumoriga: „Noored inimesed teevad ikka nalja.”

Helme ei mõista noorte lähenemist hukka. „ISISe teemadel on meil [näiteks] topeltstandard ja sellele tähelepanu juhtimine on täitsa õige,“ selgitas ta.