Eestlased on kliimaküsimustes Euroopa kõige ükskõiksemad 

ERRi uudisportaal kirjutas, et Eestis arvab 59 protsenti vastajatest, et kliimamuutus on "väga tõsine" probleem ja kuigi seda on 10 protsendipunkti võrra rohkem kui eelmisel küsitlusel 2017. aastal, jääb see alla Euroopa Liidu keskmisele, mis on 79 protsenti. Nende osakaal, kes peavad seda olulisimaks probleemiks, millega maailm silmitsi seisab, on suurenenud seitsme protsendipunkti võrra – 16 protsendini, aga see on endiselt madalam kui EL-i keskmine, mis on 23 protsenti.