Air Baltic jäi esimesel poolaastal 26,6 miljoni euroga kahjumisse  

Eesti regionaallendudele keskendunud lennufirma Regional Jeti juht Jan Palmér kommenteeris, et Air Baltic oleks juba ammu pidanud oma tegevuse lõpetama, kuid tõi välja, et Leedu FlyLAL-i ja Nordica turult lahkumine on olnud Air Balticu jaoks soodus ja lisaks on tegemist Lätile olulise ettevõttega, millest 80 protsenti on ühtlasi riigi omand.