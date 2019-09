Krimi MÕRVARI LABANE APS: turvakaamera jäädvustas kirve ja prügikottide ostu Viljar Voog , täna, 14:11 Jaga: M

Kirill Belorusov ja Laureline Garcia-Bertaux – siin pildil veel õnnelik paarike. Foto: Vida Press

Filmiprodutsent Laureline Garcia-Bertaux (34) telefonilt saabusid märtsi algul tuttavatele sõnumid kuuma kuti ja nooblis poes šoppamise kohta. Sõbrannad said kohe aru, et midagi on valesti – Laureline nõnda ei kirjutaks. Tegelikult oli prantslanna selleks hetkeks juba surnud ja ta laip kilekottidesse mähituna koduhoovi maetud. Sõnumeid saatis mõrvajälgede segamiseks Eestist pärit Kirill Belorusov (32).