Al-Qaida liider kutsus 9/11 terrorirünnakute tähtpäeval džihadiste üles läänemaailma ründama 

ISISe liidri Abu Bakr Al Baghdadi kõrval on Zawahri üks kahest maailma tagaotsitavamast mehest. Mõlema isiku eest on välja pandud 25 miljoni dollari suurune pearaha. Egiptuse päritolu Zawahri võttis al-Qaida ohjad enda kätte 2011. aastal, pärast seda, kui Ameerika Ühendriikide mereväelased tapsid terroriorganisatsiooni endise juhi Osama bin Ladeni. Arvatakse, et Zawahri toimetab Afganistani-Pakistani piirialadel.

Kuigi maailma tähelepanu on viimastel aastatel keskendunud enam ISISele kui kõige ohtlikumale sunniitide terrorirühmitusele, on ekspertide ja analüütikute arvates võimalik, et vaikselt tegutsenud al-Qaida ootab oma aega ning võib anda hoopiski surmavama löögi. „Vaikus ei tähenda terrorismi vaibumist. Tundub, nagu see olekski al-Qaida plaan,“ ütles terroristide tegevusi jälgiva Jihadoscope'i kaasasutaja Raphael Gluck. Eksperdid arvavad, et 9/11 terrorirünnakuid korraldanud rühmitusse kuulub üle maailma kuni 40 000 inimest.