VIDEO | Martin Helme: me ei saa olla avaliku sektori palgatõusus optimistlikud

Pressikonverentsi alustas peaminister, kes tõi esile kohtumise minister Kert Kingo ja Eesti Postiga. „Eesti Post ütles et neil pole mingeid otsuseid tehtud. Nad teevad oma ettepanekud üldkoosolekule ja minsiter Kingole ja mul oli palve, et enne lõplikke otsuseid jõuaks ettepanekud ka valitsustasandile.“

Ratase sõnul on valitsus töisel lainel ja lisaks soovis ta edu Kadri Simsonile tema uues ametis. „Enne järgnevate teemade juurde minekut soovin öelda ka seda, mis ikka tuleb mingi hetke tagant üles. Kuidas läheb Eestil välismaailmas? Usun, et Eesti volinik ja tema kaalukas portfell energeetika vallas on Eestile väga oluline ja soovin Kadri Simsonile edu tema edasises töös.“

Martin Helme: rahaliselt ei ole tulevik optimistlik

„Selge on see, et eelarve on pingeline, selge on see, et pilt on veidi muutunud. Lihtsustatult öeldes...kui meile kevadel öeldi, et peame aastal 2020. kokku hoidma 85 miljonit siis saime nüüd teada, et osa sellest kärpest kandus aastasse 2019. Väga optimistlikku signaali ei saa me anda, mis puudutab avaliku sektori palgatõusu. Mingeid palgakärpeid ja koondamisi ei tule. Samas ei ole me palga tõstmise ideed maha matnud.“

Helme sõnas, et ka neljarajaliste maanteede ehitamine võib edasi lükkuda. „Üldine hoiak on, et Eestis on vaja infrastruktuuriga jõuliselt edasi minna. Puhtalt eelarvest seda teha ei saa. Kui me laenu ei saa, siis peame tõdema, et meil jäävad need neljarealised teed praegu välja ehitamata. Siin on palju detaile, aga tööplaan on olemas ja ma esitasin selle. Aruteu jätkub täna kell 14 ja hakkame siis ka reaalseid otsuseid tegema.“

Kultuuriminister Tõnis Lukas tõi positiivsena välja selle, et tema valdkonnas ei ole olnud juttu palkade kärpimisest. Samas palgatõusu ta ei luba.