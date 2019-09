Poliitika Sotsid pärivad aru: millega väliskaubandusminister Kingo õige tegeleb? Toimetas Marvel Riik , täna, 11:12 Jaga: M

Kert Kingo. Foto: Tiit Tamme

Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liikmed on väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministrile Kert Kingole saatnud arupärimise, et saada aimu, millega minister õigepoolest tegeleb. „Meil on teie ametitegevuse kohta äärmiselt vähe infot ning see piirdub faktidega, et plaanite reisida ainult äärmistel juhtudel ja kui vähegi võimalik, siis delegeerite väliskülalised teistele, kuna te pole inglise keelt kunagi koolis õppinud ja suhtlete tõlgi vahendusel,“ märgitakse arupärimises.