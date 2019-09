MILLINE VEDAMINE: pudelikiri päästis matkates lõksu jäänud perekonna 

Tagasi kose juurde jõudes oli eelnevalt kose tippu kinnitatud köis kadunud. Kuna tagasipääsu polnud ning jõevool oli ujumiseks liiga kiire, sattus pere ahastusse. „Mu süda vajus saapasäärde, kui ma mõistsin, et jõgi on liiga ohtlik, et mööda seda edasi liikuda,“ sõnas Whitson. Kuna läheduses ei olnud ühtegi hingelist ning puudus ka mobiililevi, otsustas pereisa paberile appikutse kirjutada ning selle erkrohelise pudeliga mööda jõge teele saata. „Me oleme kose all lõksus. Saatke palun abi,“ seisis pudelisse pandud sildil.