Pangad hakkavad rahaautomaatidest vaikselt viieuroseid kupüüre välja tõrjuma 

Pangad väidavad, et tulevad viieeuroste kasutamist piirates vastu klientide soovidele, kuid vähemkindlustatud kliendid on pahased.

Swedbankil on 387 sularahaautomaati, millest 281 väljastab viieeuroseid ja 106 ei väljasta, SEB pangal on 234 automaati, millest 181 väljastab viieeuroseid ja 53 ei väljasta.

Samas on jätkuvalt olemas suur viieeuroste vajadus, alates lapsevanematest, kes lastele just väikese kupüürina taskuraha soovivad anda kuni nendeni, kellel ei pruugigi arvel olla rohkem kui viis eutot, mida ta soovib välja võtta. Enamik maaliinidel tasulise bussiga sõitjaist on kogenud, kui plindris on bussijuhid juba viieeuroste vastuvõtmisel, sest napib tagastatavat sularaha. Olukord teravdub, kui pakkuda neile automaadist saadud 10- või 20eurost kupüüri.