PÕHJUST HIRMUKS: ATKO bussid on tehnovigadega ja nende juhid üleväsinud 

Maanteeameti ühistranspordiosakonna juhtivekspert Mika Männiku sõnul on Harju maakonnas kõige rohkem probleeme ja ühe põhjusena toob ta välja selle, et praeguseks esitatud aruannete põhjal on bussiettevõte kogu aeg miinustes.

Männiku sõnul on reisijatel põhjust muretsemiseks, sest ATKO puhul on ilme tendents, et juhid planeeritakse lõhki ja sellega seoses on leidnud ka tõendamist, et ettevõttes on sunnitud juhte rikkuma töö- ja puhkeaja seadust.