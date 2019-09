Tartu Ülikool püsib maailma parimate ülikoolide pingereas järjekindlalt kõrgel kohal 

2004. aastast ilmuvat THE tabelit peetakse maailma mainekaimaks ja objektiivseimaks ülikoolide pingereaks, kus kõrvutatakse maailma teadusülikoole kõigi peamiste tegevusalade kaupa. Pingerea koostamisel võetakse arvesse 13 tulemusnäitajat, mis on koondatud viide rühma: õpikeskkond (30 protsenti üldhindest), teadus (30 protsenti), teadustulemuste mõjukus (30 protsenti), tulu ettevõtetega sõlmitud lepingutest (2,5 protsenti) ja rahvusvahelisus (7,5 protsenti).

Tartu Ülikooli rahvusvahelise koostöö peaspetsialisti Lauri Randveeri sõnul mängib meie paigutuses suurimat rolli just teadustulemuste mõjukus. „Nagu varasematel aastatel, on tuuleks alma mater’i purjedes viidete arv ühe publikatsiooni kohta, mille poolest oleme lausa 216. kohal,“ selgitas ta.

Arendusprorektor Erik Puura sõnul ei keskendu ülikool oma arengukavas ja tegevuses edetabelikohtade püüdmisele, kuid loomulikult on hea saada kinnitust, et ülikool on oma positsiooni säilitanud. „Meid teatakse ja tunnustatakse rahvusvaheliselt üha enam ning just meie teadlaste mõjukus on kindlustanud meile edetabelis tugeva koha,“ rääkis Puura.