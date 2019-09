Eesti hagijast sai rahvusvaheliselt tunnustatud koeratõug  

“Eesti hagijas on jänest, rebast ja ilvest ajav järjekindel jahikoer,” kirjeldab eesti hagijat nende aretaja Maris Siilmann. Koos Marika Hiiemaaga on ta eesti hagijad kennelnime “Sakste” all aretanud juba 15 aastat. “Eesti hagijad on suhteliselt isepäised koerad, kes alati omaniku sõna ei kuula. Vahel tundub, et kui eesti hagija nina registreerib huvitava lõhna, siis aju ja kõrvade vaheline kanal justkui ummistub. Tegemist on kirgliku jahimehega, kuid pärast pikka jahipäeva naudivad nad oma omaniku kõrval diivanil pikutamist. Märtsist septembrini, kui jaht hagijatega keelatud, on ühisteks tegevusteks erinevad koeraüritused – sealhulgas koertenäitused – või lihtsalt pikad jalutuskäigud rihma otsas,” räägib Maris Siilmann.