Õismäe korterisse lõhkeainet kogunud meest on varem sarnase asja eest karistatud 

ERR-i uudisteportaali sõnu l elas läbiotsitud korteris seda vähemalt 11 aastat üürinud Urmas, kes on aastaid tagasi töötanud ka politseinikuna ning seni jätnud korteriomanikule igati korraliku ja viisaka mulje

Urmas on ka varem olnu sarnase asjaga pahuksis - 2013. aastal sai ta lõhkeaine ebaseadusliku käitlemise eest rahalise karistuse, millest vabastati tingimisi kolme aasta pikkuse katseajaga. Seekord oli tal aga lõhkematerjali kogutud hulgim ja seda näitab ka pikk ajavahemik teisipäeva päevast kuni kolmapäeva hommikuni, mil menetlustoiminguid läbi viidi.

"Sellele isikule on esitatud kahtlustus ja saan öelda ka seda, et minu hinnangul on piisav oht jätkuvate kuritegude toimepanemiseks, mistõttu pean vajalikuks Harju maakohtult taotleda selle isiku vahi alla võtmist," ütles ringkonnaprokurör Eneli Laurits.