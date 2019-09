VIDEO | EKRE noorteorganisatsiooni liikmed käivad Ruuben Kaalepiga lasketiirus ning poseerivad relvadega internetis

Sinise äratuse majandusaasta aruandest tuleb välja, et noorteorganisatsioon on hakanud käima lasketiirus. Kaalepi sõnul käivad nad lasketiirus, sest laskmine ja relvakäsitsemine on vajalik oskus, mida arendada. “Kunagi ei tea, millal tuleb vajadusel Eestist, või ennast, oma lähedasi ja perekonda relvaga kaitsta.

Uurides Kaalepilt, kas talle veider ei tundu, et parlamendierakonna noorteorganisatsioon lasketiirus käib ja sotsiaalmeedias relvadega poseerib ning kas teda ei häiriks, kui seda teeks näiteks Reformierakonna või Keskerakonna noored, vastab ta, et tal ei oleks selle vastu midagi. “Oskus relva käsitseda ja sihtida on kõigile kasulik oskus,” ütles ta.

Samuti ei näe ta probleemi relvadega sotsiaalmeedias poseerimises. “Ma ei näe midagi ohtlikku ega kurikuulutavat selles. Ega relvad pole agressiivuse märk, et me tahame minna ja kedagi tulistada ja maha lasta. See on ikkagi selleks, et kaitsta ennast ja oma riiki,” kinnitas ta.

Kaalep ei usu, et noored, kellele ta enda arvates eluks vajalikke oskusi õpetab, saavad toimuvast kuidagi valesti aru. “Selliseid inimesi, kes oleks päriselt mingid rumalad, agressiivsete kavatsustega või kontrollimatud, me üldiselt liikmeks ei võtagi. Meil on ikkagi väga intelligentne seltskond väga tarku noori inimesi.”

Kaalepi sõnul on tegemist passiivse riigikaitsetunniga, samas on internetis palju pilte, kus lapseohtu poliitikud relvad käes poseerivad. Kõige häirivamad on aga äsja 15aastaseks saanud neiu fotod, millest võib välja lugeda juudivihkamist. Sellele on “meeldimise” pannud mimted Sinise äratuse liikmed ning muuhulgas ka EKRE aseesimees ja riigikogu liige Jaak Madison.

Kaalepi sõnul on tegu naljapildiga. “Need subtiitrid (mis viitavad juutidele - toim.) on mingist islamiäärmuslase intervjuust ja see pilt on irooniline,” ütles ta.

Kõnealune neiu pärineb soliidsest peres, õpib Tallinnas 10. klassis ja on igas mõttes tegus noor inimene. Oma sotsiaalmeediakontol jätab neiu aga mulje kui fanaatilisest relvahullust. Kui paljud pildid on tehtud kodus või lasketiirus, siis ühel uuemal pildil poseerib ta pesapallikurikaga vanalinnas ja Šnelli pargi tiigi ääres, kohas, kus kümme aastat tagasi toimus palju tähelepanu tõmmanud kurikamõrv, kus hukkus noor naine. Pildi allkirjas seisab “Kurikaga tahad saada?”