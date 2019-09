Eesti uudised SÕDA SUKKADE PÄRAST: vanaproua maksis suure raha, vastu sai kahtlase kauba Juhan Mellik , täna, 21:35 Jaga: M

Meeli Õunväärt koos ravisukkadega, mille ta raske raha eest tellis. Kasu polevat neist midagi. Foto: Martin Ahven

„Ta ütles mu mehele, et olete väljapressija, kaduge minema siit! Tegi ukse lahti, viskas meid välja ja rohkem tegemist ei teinud.“ Vanaproua väidab, et just niimoodi kohtles teda füsioterapeut, kes olla tellinud talle defektiga tooted ning keeldub ka raha tagastamast.