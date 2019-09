Suvi otsa oodatud koolivormid ei jõudnud kooliaasta alguseks kohale 

„Puudu on tavalised polosärgid, aga need on koolis kohustuslikud,“ jätkab ta. „Pöördusin firma poole. Sealt öeldi, et tegu on mingi tehnilise rikkega. Teine kord pakkusin, et järgmine tellimus võiks olla hüvitisena viivituse eest soodustusega, aga sellele pole firma vastanud.“