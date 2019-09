Ameeriklased toetaksid sõjalises konfliktis Eestit pea sama meelsasti kui Lõuna-Koread 

Uuringu viis läbi Chicago Välispoliitika Mõttekoda (lüh. CCGA), kes võttis uuringu algul eelduseks USA meedias sageli kõlava idee, et ameeriklastel on muu maailma konfliktides osalemisest kõrini ja rahvas ei taha enam, et riik võõrastesse tülidesse sekkuks. Selline meelsus on paljude arvates suuresti põhjuseks, miks ameeriklased valisid presidendiks Donald Trumpi ning miks samal ajal koguvad suuresti populaarsust ka vasakpoolsed ideed ning liikumised, mis USAs keskenduvad pigem sisepoliitilistele teemadele.

Kuid tegelikult Ameerika üldsus nii ei arva. Olenemata parteilisest eelistusest toetab suur osa ameeriklastest endiselt USA II maailmasõja järgset välispoliitika suunda, liitlassuhteid ja rahvusvahelisi institutsioone. Needki, kes väidavad, et tahaksid, et USA hoiaks ülejäänud maailma probleemidest eemale, peavad lähemal vaatlusel siiski silmas ennekõike militaarkonflikte.

Ehkki ameeriklased usuvad pigem, et sõjaline sekkumine konfliktipiirkondades muudab elu ohtlikumaks ka Ameerikas, leiab enamik neist siiski, et teatud olukordades, näiteks teiste kaitseks, on see vajalik.

Üks sellistest näidetest oleks NATO liitlaste Balti riikide kaitsmine Venemaa teoreetilise agressiooni eest. Seda pooldab veidi üle poole ameeriklastest (54 protsenti) ning see on võimalikest liitlaste kaitsmise stsenaariumide variantidest populaarsuselt teine. Eestlastest, lätlastest ja leedukatest enam hoolivad ameeriklased aga lõunakorealastest. Nende kaitseks Põhja-Korea rünnaku korral oleks valmis välja astuma – õigemini, laskma sõjaväel välja astuda – 58 protsenti ameeriklastest.

Balti riikide kaitsmise koha pealt on sama meelt võrdselt nii vabariiklaste kui demokraatide pooldajad kui need, kel parteiline eelistus puudub. Ehk et maailmavaate järgi ei saa oluliselt eristada, mida ameeriklane meie kaitsmisest arvata võib.