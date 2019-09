SAASTEOHT: Jaapan võib Fukushima tuumajäätmed lihtsalt merre visata  

Et jahutada kahjustada saanud tuumajaama küttekeskust, pumpab ettevõte Tokyo Electric igal aastal sinna kümneid tonne vett. Kui vesi ära kasutatud, on ta mõistagi saastunud ning seejärel läheb see spetsiaalsesse hoidlasse. Ent Jaapani rahvusringhääling kirjutab, et saastunud vee hoidlad on kohe-kohe täitumas. Teisipäeval peetud pressikonverentsil nentis Jaapani keskkonnaminister Yoshiaki Harada kahetsusega, et tõenäoliselt on ainus võimalus jahutusvesi edaspidi merre suunata.