Kretel Tamm | Prokuratuur soovib kõik vangi panna? 

Päriselus mõistab inimesele karistuse kohus. Prokuröri peamine töö on vedada kriminaalmenetlust, et tuvastada tõde. Kui võimalik süüdlane on välja selgitatud, tuleb prokuröril tõendid kohtu ette viia ja kohus teeb lõpliku otsuse ning määrab ka karistuse. Prokurör teeb karistuse asjus kohtule ettepaneku.

Mitmekesised karistused

Karistuse mõistmise reeglid on kirjas seaduses. Vangistuse võib seaduse järgi mõista üksnes siis, kui karistamise eesmärke ei ole võimalik saavutada kergema karistusega. Ehk siis, kui kuriteo eest on võimalik määrata vangistusest kergem karistus, tuleb õigusemõistjal alati põhjendada, miks ta otsustas süüdlase vangi saata ja miks kergem karistus ei sobi. Hulga juhtnööre karistuste määramiseks on andnud ka riigikohus.

Inimeste arvamused ulatuvad karistamise küsimuses seinast seina. Mõni tunneb, et kurjategija õiglane palk on igal juhul vangimaja – mida pikemaks ajaks, seda parem on. Teist ei huvita karistuse küsimus üldse, peaasi et talle tekkinud kahju hüvitatakse. Seaduses olevad võimalused karistuse valimisel on üsna mitmekesised. Prokuratuuri roll on valida inimesele kõige sobivam ja mõjusam karistus, et teda ka päriselt õiguskuulekale teele mõjutada.

Üldtuntud vangistusele ja rahalisele karistusele on lisandunud erinevaid võimalusi määrata need karistused tingimisi, varieerides nii katseaja pikkust kui ka tingimusi. Katseajaks võib reaalsest karistuse kandmisest pääsemiseks seada väga erinevaid kohustusi. Näiteks keeld katseajal omada või kanda relva, kohustus heastada enda tekitatud kahju, hoiduda alkoholi ja narkootikumide tarvitamisest, leida endale töökoht, läbida ravi, osaleda sotsiaalprogrammis, omandada üldharidus või mõni eriala.

Kergemate kuritegude puhul võib piisata ka sellest, et inimest üldse kriminaalkorras ei karistata ning süüdlane ja kannatanu lepitatakse omavahel. Teatud juhtudel on võimalik kriminaalmenetlus lõpetada, kui inimene hüvitab tekitatud kahju ja tasub kriminaalmenetluse kulud ning teatud raha riigile, teeb üldkasulikku tööd või läbib sõltuvusravi või sotsiaalprogrammi.

Karistus peab ühelt poolt olema hoiatuseks, et teistel ei tuleks mõttessegi sarnaseid kuritegusid toime panna. Teisalt arvestatakse, kuidas saab kuriteo toime pannud inimest mõjutada nii, et ta edaspidi loobuks sellistest tegudest, mis ta kohtupinki on viinud. Nii nagu individuaalse meditsiini areng, näib ka nüüdisaegne karistusõigus liikuvat selles suunas, et leitakse just sellele inimesele kõige tõhusam mõjutusvahend. See individuaalne lahendus sõltub sündmuse taustast, teo motiividest ja erinevatest asjaoludest, mis inimese käitumist ja isiksust on vorminud ning ta kuriteo toimepanemiseni viinud.