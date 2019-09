Juhtkiri | Kuidas teha Eestit jälle suureks IT-riigiks? 

Küsimused, mida arutu raharaiskamise peale esitada, on oma olemuselt väga lihtsad, kuid neile on keeruline vastata. Alates sellest, miks riik on nõus maksma miljoneid, kuid ei nõua vastu kvaliteetset teenust? Lõpetades loogilise küsimusega, kes vastutab tuulde lennanud miljonite eest? Pole ju mõtet teha suuri tarkvaraarendusi, mis ei võta arvesse kasutajate vajadusi või mis lihtsalt tööle ei hakka.

Raskem on rahasse ümber arvestada kahjusid, mis tulenevad sellest, kui riik ja ühiskond ei saa pikka aega kasutada teenust, millega nad on töö tellimisel arvestanud. Kui vaidlused rahalise vastutuse üle võivad osutuda pikaks ja kurnavaks ning jõuda kohtussegi, siis märksa lihtsam on poliitilise vastutuse võtmine. Et aga pärast tollase sotsiaalministri Maret Maripuu IT-segaduste tõttu tagasiastumist pole rohkem harrastatud, siis tunnevad nii ametnikud kui ka poliitikud end karistamatutena.