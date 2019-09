Eesti uudised Väldi rasedust viljakusmonitoriga? Blogijad kiidavad, eksperdid nii vaimustuses pole Ohtuleht.ee , täna, 17:29 Jaga: M

Viljakusmonitoride kasutamine on trend, millele on aidanud kaasa rohkem kui üks eesti blogija, reklaamides seda kui täielikult keha säästvat raseduse vältimise või saavutamise viisi. Mõni on lausa välja toonud, et kehatemperatuuri järgi ovulatsiooni mõõtev seadeldis on peaaegu 100protsendilise kindlusega. Mida arvavad sellest naistearstid?