Maailm New York Times: sakslased naudivad vabadust alasti Tõnis Erilaid , täna, 18:45 Jaga: M

GALERII

NORMAALSUS: Palava ilmaga lebavad sakslased paljalt ka väljaspool nudistide randa. Foto: AFP/Scanpix

Sakslased pisut kardavad vabadust, aga samas ihalevad seda, kinnitab endine USA suursaadik Saksamaal John C. Kornblum. „Kui inimesed saavad rannas paljalt ringi kõndida, siis tunnevad nad rõõmuga, et on pisut mässumeelsed, vabad ja tarmukalt kivistunud reeglite ning hierarhia vastu.“