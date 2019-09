Euroopa imestab: kust võtab Holland pensionideks raha 

Ajalehe väitel on pensionäride paradiisid ka Austria, Luksemburg, Belgia, Norra ja Island. Näiteks on Austrias keskmine pension 80 protsenti palgast. Neis riikides ületab see ka pärast ostuvõimega ühtlustamist Euroopa keskmist taset, nagu Hollandiski, kuigi sealsed vanurid jäävad siiski Austria ja Luksemburgi omadele alla. Eeskujuks teistele võiks olla ka Taani, kus pensioni baasosa on 1700 eurot brutos. Võrdluseks on Soome, kus see on vaid 785 eurot. Samas lisandub Taanis baasosale vaid umbes 900 eurot ja maksudki on seal suured.