Suurbritannia lubab välistudengitel kuni kaheks aastaks tööd otsima jääda 

Suurbritannia kõrgkoolides tudeeris eelmisel õppeaastal kusagil 450 000 välistudengit, kirjutab BBC. Peaminister Boris Johnson rõõmustab, et nüüd saavad tudengid „oma täit potentsiaali kasutada“ ja Suurbritannias tööle asuda. Ainsaks piiranguks (lisaks kaheaastasele perioodile) on see, et tudengid peavad õppima kõrgkoolis, mis korraldab regulaarselt immigratsioonipäringud. Kuid kui palju tudengeid riiki tööd otsima jääda saab, pole piiratud, samuti pole mingit sundust tudengi karjäärivalikul. Otsus hakkab kehtima järgmisest aastast õppima asujatele, ehk siiski mitte juba hetkel Suurbritannias õppivatele tudengitele.

Johnsoni valitsuse plaanil on ka kriitikuid. Mõttekoja MigrationWatch UK esimees Alp Mehmet nimetab otsust ebamõistlikuks, kuna see viib tema hinnangul selleni, et pärast lõpetamist jäävad noored välismaalased kaupa riiulitele laduma. (Näiteks USAs eeldatakse välistudengilt, kes soovib riiki jääda, et ta hakkab viisa saamiseks erialase tööga elatist teenima, piirates seega võimalust, et koolilõpetaja hakkab viisa saamise järel lihttööliseks.)