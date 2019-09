ÕL TV | Õhtuleht ÕL VIDEO | Erik Orgu kringlilembus kergitas pärmina Narva kohviku läbimüüki Gitta Riener | Video: Erki Pärnaku, Märt Niidassoo , täna, 16:58 Jaga: M

Kas Tallinnas Narva kohvikus müüdav Erik Orgu lemmikkringel on tõesti nii maitsev, et seda salaja süüa? Orgu on ju tunnistanud, et tõepoolest saatis ta paar aastat tagasi toonase kallima Narva kohvikusse kringlit ostma, sest ise seda teha ei julenud. Õhtuleht uuris järele, kuidas Orgu ülestunnistus mõjutas Narva kohviku läbimüüki.