Aeg on pusa peale tõmmata – anname nõu, kuidas valida enda jaoks parim! 

Looduslikult funktsionaalne meriinovill on samuti tõhus. Woolpoweri meriinovillafroteest kampsun on pehme, soe ja hingav. Kampsuni pahemal poolel oleva frotee aasade vahele mahub palju kehasoojust. Nimetatud villafrotee on patenteeritud meriinokangas, mis loodi koostöös Rootsi teadlaste, arstide ja kaitsejõududega, et pakkuda head soojapidavust sõduritele, kes veedavad nädalaid ekstreemses külmas. Kusjuures meriinovill hoiab sooja ka siis, kui aktiivsustase tõuseb, tekib palju kehaniiskust ja kampsun muutub märjaks. Woolpoweri meriinovillane kampsun on hea investeering paljudeks aastateks ning leiab kasutust läbi kogu aasta.