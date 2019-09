Seisukoht | Kõik veeretavad, keegi ei vastuta 

Andke mulle süüdistus ja ma leian vähemalt viis vabandust, miks see ei vasta tõele, ja kui hästi läheb, siis ka kellegi teise, kelle kaela süü veeretada. Et ainuüksi süü või probleemi eksisteerimine on piisavalt kange põhjus, et ka oma osa selles tunnistada, ei arva tänapäeval keegi. Kes see ikka kõrgelt õrrelt vabatahtlikult pööblisse langeda soovib.