PAREMSIRGE LÄTILE: lõunanaabri eelarves haigutab koletu alkoholiauk 

Mis on selle kõige tulemus? Läti tänavuses riigieelarves oli alkoholiaktsiisi laekumiseks planeeritud 223 miljonit eurot. Esimesed kuus kuud püsiti kenasti graafikus, kuid alates juulist on laekumised kõvasti vähenenud ning prognoosist ollakse maas 11,2 miljoni euroga.

Läti rahandusminister Jānis Reirs usub, et aasta lõpuks tõustakse tagasi algse prognoosi tasemele. „Kaupmehed müüvad oma vana laojääki ning seetõttu ei ole nad uut alkoholi ostnud ega maksa aktsiisi. Kui vana aktsiisiga vana kaup maha müüakse, hakkab see kasvama,“ sõnas Reirs. „Puudujääk kompenseeritakse oktoobris, novembris ja detsembris.“

Läti jaekaubandusliidu juht Henriks Danusēvičs samas nii optimistlik pole: „On näha, et alkoholimüük on langenud. Ma arvan, et oleme kaotanud rohkem üle piiri tulnud ostjaid, kui oskasime ette näha.“