KUUL KUKLASSE: Eesti roimar tunnistas üles ammuse mõrva, aga motiivi varjab kiivalt

Motiiv on teadmata tänaseni. Kuigi relvade ebaseadusliku omamise eest niigi vangis istunud Juri tunnistas suve algul, et just tema tappis de Nijsi, pole ta kohtu ees veel soostunud veretöö põhjustest rääkima. Põhja-Hollandi Päevaleht kirjutab, et Juri ei saanud tunnistusi anda ka teisipäeval, sest tema vanglast kohtusaali transportimisel esinesid probleemid. Eesti kriminaali advokaadi sõnul soovivat mees aga kohtuasja võimalikult kiiresti lõpuni viia.