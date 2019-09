Iisraeli peaminister lubas annekteerida osa Jordani Läänekaldast 

Iisrael hõivas osa Jordani Läänekaldast juba 1967. aastal, ent pole seda veel annekteerinud. Palestiinlased väidavad, et nende plaani kohaselt saab kogu Läänerannikust tulevikus iseseisev riik. Iisraeli peaminister Netanyahu on ka juba varem öelnud, et turvalisust silmas pidades säilitab Iisrael alati oma vägede kohalolu Jordani orus.