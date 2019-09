Küsimus | Kuidas hinnata Isamaa rünnakuid pensionireformi kritiseerinud Eesti Panga vastu? 

Viljar Rääsk, Eesti Panga avalike suhete allosakonna juhataja: Eesti riigis on kokku lepitud ametkondade vahel tööjaotus, et efektiivse avaliku sektori saavutamiseks vältida dubleerimist. Selle tööjaotuse järgi tegelevad pensionisüsteemi teemadega rahandusministeerium ja sotsiaalministeerium. Rahandusministeerium on viimastel aastatel ellu viinud mitmeid muudatusi, mis võimaldavad tõsta fondide tootlust ja alandavad fondide tasusid. Rahandusministeeriumi ettepanekute põhjal on otsused langetanud valitsus, kellel on selleks mandaat valijatelt.