Küsimus | Miks Isamaa ründab Eesti Panka, kui selle nõukogu juhib erakonna auesimees Mart Laar?

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder süüdistas äsja Eesti Panka, küsides, kus praegu Isamaa pensionireformi kritiseerima asunud Eesti Pank varem oli, kui ei võtnud jalgu kõhu alt välja? Samas on Eesti Panga nõukogu on 6 aastat juhtinud Isamaa auesimees Mart Laar, enne seda oli nõukogu juht Isamaale ja Res Publicale lähedane Jaan Männik ning ka vahepealne Eesti Panga juht Ardo Hansson on olnud Isamaale lähedane. Isamaal olid ju hoovad küsimuse tõstatamiseks ka varem, kas Seeder või keegi teine on teinud seda? Miks Isamaa pole pensionireformi küsimust ligi 20 aasta jooksul otse Eesti Pangale esitanud?