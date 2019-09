FOTOD | TÕELINE HARULDUS: Muhust leiti Eestis ainsana säilinud dessantpaat 

Meie Maa kirjutas, et Saaremaa Sõjavara Seltsi juhatuse liikme Margus Sinimetsa sõnul on tegemist üliharuldase leiuga ja temale teadaolevalt on Muhust leitud paat ainuke Eestis, seega on tegemist tõelise rariteediga. Paadil on säilinud isegi pardanumber, mille järgi on tulevikus võimalik kindlaks teha ka väeosa, kes seda kunagi kasutas.