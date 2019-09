Meedialiit ministrile: kojukande hinnatõusuga läheks kallimaks ka perioodika 

Liidu tegevdirektori Mart Raudsaare sõnul on mõnda aega peetud Eesti Postiga hinnaläbirääkimisi. „Nende poolt meile saadetud viimane info näeb ette perioodika kojukande kirjakandjapõhistes pakkides ning hinnatõusu kõikides piirkondades esmaspäevast reedeni 18% ja laupäeviti 31%, mis teeks perioodika kojukande keskmiseks hinnatõusuks kirjastustele 19%. Seda juhul kui vähendada kanderingide arvu nende ühendamise teel,“ selgitas Raudsaar kirjas ministrile läbirääkimisi. „Praegu aga ootab meid järgmisel aastal ees ajaloo suurim perioodika kojukande hinnatõus.“

Ühtlasi märkis Raudsaar, et sellises mahus hinnatõus oleks perioodikaväljaannetele üle jõu käiv. „Kui sellises mahus hinnatõus jääb paika, peaksime hiljemalt oktoobri lõpus asuma eelarveid üle vaatama, sest ainus lahendus oleks perioodika hinnatõus, mis võib aga omakorda kaasa tuua tellimustest loobumise ja perioodika kandemahu vähenemise,“ täpsustas ta.

Juulis külastas Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo Eesti Posti uut logistikakeskust Rae vallas ning arutas ettevõtte juhtidega, kuidas postiteenus lähemate aastate jooksul areneda võiks. Ühiselt tõdeti, et postiteenus on langevatest mahtudest hoolimata Eesti rahvale oluline ning riigi ja Eesti Posti ühine eesmärk on selle jätkuvuse tagamine ning jõudmine kõigi Eesti elanikeni.