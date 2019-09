Siseminister Mart Helme käskis uurida ukrainlastelt viisavabaduse ära võtmist 

ERRi uudisportaal kirjutas, et praegu saavad ukrainlased Eestisse siseneda Euroopa Liidu ja Ukraina vahel kehtiva viisavabaduse lepingu alusel, kuid siseministri sõnul on tema erakonna juhid algusest peale ennustanud, et Ukraina viisavabaduse saamine hakkab probleeme tekitama ja muutub Trooja hobuseks.