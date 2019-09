KAKS UUT LIIKI: Amazonase jõgikonnast avastati maailma võimsaim elektriangerjas 

Sajandeid usuti, et Amazonase regioonis eksisteerib vaid üks elektriangerja liik. Eksperdid, kes soovisid maolaadseid röövkalasid Lõuna-Ameerikas lähemalt uurida, panid selle teooria proovile. Esmapilgul leidsid nad eri paigust kogutud kalade vahel vaid väikseid erinevusi, ent DNA analüüs, mida koguti 107 angerjalt näitas, et tegu pole siiski ühe liigiga. Analüüs purustas sajandeid levinud arusaama – teadlased avastasid kolm liiki. Nendeks olid algselt tuntud Electrophorus electricus ning kaks uut: Electrophorus voltai ja Electrophorus varii. Teisipäeval avaldatud andmete kohaselt on teadlased seisukohal, et kõigil kolmel liigil oli miljoneid aastaid tagasi ühine esivanem.