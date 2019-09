Tallinna loomaaed süüdistab Eesti Ekspressi nende halvustamises

3. Meie arengukavas on olulise arengusuunana välja toodud loomade heaolu, mis on varasemate aastakümnete taagana kujunenud üheks suuremaks puudujäägiks loomaaia tegevuses. Samale viitas ka Tallinna Loomaaia EAZA standarditele vastavuse akrediteerimise missiooni kokkuvõte. Selle põhjal on loomaaial väljapaistev loodusharidus, loodushoid ja teadustegevus, aga puudujäägid on loomade heaolus. See oli ka põhjuseks, miks EAZA oli sunnitud vastavalt oma sisemistele reeglitele viima Tallinna loomaaia kaheks aastaks täisliikme seisundist ajutiseks liikmeks. Missiooni soovitused toetavad juba loomaaias käivitatud reforme, mis puudutavad loomade elukeskkonna rikastamist, treenimist ning kollektsiooni planeerimist. Reformide käigus on loomaaed saavutanud märkimisväärset edu keskkonna rikastamise ja loomade treenimise osas. Vanade sõjaväebarakkide asendamiseks loomadele sobivate aedikutega otsib loomaaed koos Tallinna linnaga võimalusi. Loodetavasti aitab siin ka riik.