Ärevad ajad Tallinna loomaaias: kaovad inimesed ja kaovad loomad 

Loomaaia enda kollektsiooniplaanis kui ka andmebaasis ZIMS (Zoological Information Management System) on näha, et Tallinna loomaaias on plaan vähendada liikide arvu ja allesjääjate seas peab toimuma arvukuse mitmekordne vähenemine. Ühe loomaaia töötaja sõnul ei ole kunagi varem tallinna loomaaias olnud olukorda, kus isegi täiesti terveid ja tipp-topp vormis loomi tapale saadetakse, kuid Maran vaidleb sellele vastu ja ütleb, et loomi ei eutaneerita praegu rohkem kui varem.