LANGES PETTUSE OHVRIKS: perearst Karmen Jollerit ähvardab hiiglaslik tagasinõue haigekassalt 

Haigekassa järelevalvemenetlus Kivimäe perearstikeskuse üle võib rahaliselt luua pretsedendi. Samas ei taheta sellest rääkida, sest juhtunu on piinlik mõlemale osapoolele. Ka ei tee see head perearstide ja sotsiaalministeeriumi ning tervishoiuasutuste suhetele, mis on viimastel aegadel olnud niigi teravad.