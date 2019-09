Prokurör vaidlustas linnavoliniku õigeksmõistmise altkäemaksuasjas 

Süüdistuse järgi nõudis Kalmer mullu jaanuaris Pärnu linnapealt vastutasuks toetuse eest volikogus 72 000 euro maksmist linna kassast ning ähvardas keeldumise korral hakata koalitsiooni vastu töötama. Kuritegu jäi lõpule viimata, sest linnapea ei nõustunud tehinguga. „Nõudmise taustaks on Kalmeri ettevõtte Parem Kallas ja linnavalitsuse aastatepikkune vaidlus, kus linn on nõus tasuma osaühingule Räämal asuva krundi eest üht omandamishinda, kuid Kalmer nõuab ligi kolm korda suuremat summat. Vaidluse lahendamist talle kuuluva osaühingu kasuks ja altkäemaksuna 72 000 euro või selle väärtuses linna kinnisvara üleandmist osaühingule ta linnapealt nõudiski,“ on selgitanud prokurör Küllike Kask.