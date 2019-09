Trump vabanes oma vastuolulisest rahvusliku julgeoleku nõunikust 

John Bolton on välispoliitikas peamiselt tuntud kui sõnakas Iraani vastane. Iraan on tema jaoks omamoodi kinnismõte ning Bolton propageerib sageli Iraani režiimi kukutamist sõjaliste vahenditega. Seda, et USA lahkus Iraani tuumaleppest ning et sel kevadel kahe riigi vahelised suhted eriti pingeliseks muutusid, peavad kriitikud suuresti Boltoni kulissidetaguseks mõjuks.