Saksamaa vanu parteisid ärritab linnajuhiks saanud neonats 

Suurtes erakondades puhkenud pahameeletormi tõukas tagant eriti see, et linnanõunikud esindasid valdavalt Angela Merkeli kristlikke demokraate ja selle partei valitsuspartnerit sotsiaaldemokraate. Kristlike demokraatide praegune juht Annegret Kramp-Karrenbauer nõudis kohemaid, et valimised tühistataks.