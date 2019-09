ÕL VIDEO JA FOTOD | MÜRSK MAJAS: Õismäe rahvas elab teadmatuses, miks tuli korteritest evakueeruda

Üheksakorruselisest elamust evakueeritud inimesed said loa koju naasta kella 9 paiku hommikul. Veidi enne kella 9 ütles Haabersti linnaosa vanem Andre Hanimägi ERRile , et jõustruktuurid on andnud linnaosavalitsusele loa hakata inimesi läbi helistama, et nad võivad koju pöörduda.

Puusepp kommenteeris kolmapäeva hommikul Terevisioonile, et uurimistoimingud kestsid terve öö, kuid ta avaldas lootust, et kolmapäeva esimeses pooles jõutakse toimingutega lõpusirgele. „Oht, mille tõttu inimesed evakueeriti, on seotud lõhkeainega. Ma ei saa veel üksikasju kommenteerida, kui palju ja mida leitud on, aga selge on see, et olukord on kontrolli all. Loodame et lähiajal jõuavad tööd nii kaugele, et meie töötajd ja eksperdid saavad öelda, et on ohutu neid inimesi tagasi lasta,“ selgitas ta.