ÕL VIDEO JA FOTOD | Kapo uurimine Õismäel on lõpetatud. Evakueeritud elanikud pääsevad koju, kuid üks neist võeti vahi alla

Puusepp kommenteeris kolmapäeva hommikul Terevisioonile, et uurimistoimingud kestsid terve öö, kuid ta avaldas lootust, et kolmapäeva esimeses pooles jõutakse toimingutega lõpusirgele. Toimingud võivad Puusepa sõnul kaua kesta, kuna lõhkeainega seotud juhtumite puhul peab alati äärmiselt ettevaatlik olema.

„Oht, mille tõttu inimesed evakueeriti, on seotud lõhkeainega. Ma ei saa veel üksikasju kommenteerida, et kui palju ja mida leitud on, aga selge on see, et olukord on kontrolli all. Loodame et lähiajal jõuavad tööd nii kaugele, et meie töötajd ja eksperdid saavad öelda, et on ohutu neid inimesi tagasi lasta,“ selgitas ta.

„Mul on siin väga suur palve kõigile. Kes teavad, et keegi kogub lõhkeainet, siis kõikidest nendest asjadest peaks andma teada numbril 112. Ta võib arvata, et ta on suur ekspert, aga õnnetusi juhtub ka nendel ekspertidel, rääkimata sellest kui keegi midagi kurja paanib. Ma ütleks, et meil läks hästi, et ei juhtunud midagi hullemat. Kui ei ole midagi, siis ei ole midagi, aga riskida sellise asjaga ei maksa.“

Mida kapo kortermajast leidis?

Korteris oli erinevaid lõhkainega seotud esemeid. Kaitsepolitsei büroo juht Tõnu Miilvee sõnul on ohtlikud asjad viidud kortermajast ohutusse kohta. „Paraku lõhkeainega seotud uurimistoimingutel tuleb äärmiselt ettevaatlik olla, mis vahel võib tähendada pikki töötunde ning inimestele mõningast ebamugavust,“ selgitas Miilvee. „Usun, et kokkuvõttes läks inimestel Õismäe teel hästi, et suur oht on kõrvaldatud ning selle hind on seekord kodust eemal veedetud öö.“

Juhtumi osas on käsil kriminaalmenetlus lõhkaine ebaseadusliku käitlemise uurimiseks. Kinni on peetud samas kortermajas elanud mees ning kontrollitakse teiste inimeste võimalikku seotust kuriteoga. Menetlust juhtiv prokurör Eneli Laurits selgitas, et lõhkeaine käitlemine suures kortermajas on erakordselt ohtlik ning prokuratuur suhtub sellistesse kuritegudesse väga tõsiselt. „Oma käitumisega ohustas kahtlustatav potentsiaalselt kõigi majaelanike elu ning tervist. Kriminaalmenetluse käigus vajavad paljud asjaolud veel väljaselgitamist, kuid hetkel kogutud tõendid annavad kindlasti aluse prokuratuuril taotleda kahtlustatava uurimise ajaks vahi alla võtmist,“ lisas ringkonnaprokurör Laurits.