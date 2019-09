CNN ja New York Times: Trumpi lapsesuud kartes tõi CIA Moskvast ära peamise infoallika 

Ühendriikide luureteenistus hakanud nüüd kartma, et samasuguse kergusega annab Trump venelastele märku ka nende endi juures tegutsevatest luurajatest, ja tõi kähku tähtsaima neist USAsse varju.

Juba mõni tund pärast ameeriklaste uudist teatas Venemaa ajaleht Kommersant, et hindamatu informatsiooniallikas oli president Putini administratsiooni töötaja Oleg Smolenkov, kes sõitis 2017. aasta juunis koos oma peaminister Medvedevi kantseleis töötava abikaasa Antonina ja kolme lapsega puhkusele Makedoonias ja kadus jäljetult. Tema kadumise tõttu alustati toona kriminaalmenetlust, kahtlustades, et perekond tapeti. Kommersant märgib, et uurijad ja FSB said siiski hiljem teada, et Smolenkovid on elus ja kolisid välisriiki.

Väidetav spioon elab täiesti avalikult

Kommersant avalikustas ka selle, et Smolenkovid elavad Washingtoni lähedal Virginia osariigis Staffordis luksuslikus 760ruutmeetrises kuue magamistoaga eramus. Staffordi linnavalitsuse arhiivis olev dokument osutab, et hoone ja selle juurde kuuluv 1,2 hektari suurune maatükk on tänavu 28. jaanuarist saati Oleg ja Antonina Smolenkovi omanduses.

USA telejaama NBC uudisteajakirjanik kinnitas, et endine Venemaa kõrge ametiisik elab tõepoolest Washingtoni piirkonnas. Ajakirjanik jättis USA ametnike palvel avalikustamata tema nime ja täpsema asukoha, kuid kirjeldab, kuidas ta selle maja juurde sõitis ja uksekella helistas. „Viis minutit hiljem kihutasid maasturis kohale kaks meest, kes parkisid oma sõiduki minu oma juurde. Nad ütlesid, et on venelase sõbrad ja pärisid, miks ma seal olen. Olin sunnitud lahkuma. Majas ei reageerinud keegi uksekella helinale.“

Hiljem ütlesid julgeolekuametnikud, et kuigi venelased elavad selles majas avalikult ja oma nime varjamata, on nad USA eriteenistuste pideva kaitse all.

Kümmekond aastat USA heaks