Juhtkiri | Juba 30 aastat arendame, parandame ja tõhustame riigikeele õpet 

Et oravate eelnõud ei toetanud isegi sotsid, siis on see kõnekas märk praeguse opositsiooni veelkordsest jõuetusest pärast umbusaldamise äsjast läbikukkumist, millest võitis ainult Jüri Ratas peaministrina. Isamaa, EKRE ja Keskerakonna eesti keele õpetamist käsitleva vastueelnõu puhul on hea, et lõpuks pannakse paika tulevikku vaatav tegevuskava. Et see kava ulatub aastasse 2035, siis tegelikult tähendab see aga probleemi kalevi alla panekut – niipalju siis EKRE ja Isamaa rahvuslikkusest ja isamaalisusest.