Heinart Puhkim | Võõrtööjõust ja rahvusriigist 

Toomas Luman, Eesti tööandjate ja kaubandus-tööstuskoja üks juhte, sõnastas äsjasel majandushooaja avaüritusel suure probleemi: meil on vaja välistööjõudu, meil on seda vaja riigi infrastruktuuri ülalpidamiseks, vaja on lumerookijaid, postikandjaid, prügivedajaid jt. Kui äriettevõtetel on välistööjõudu vaja kasumi teenimiseks, on see üks asi. Kui välistööjõudu on vaja oma kodanikele riigi infrastruktuuri teenuste pakkumiseks, on asi hoopis tõsisem ja vajab julgust probleemile otsavaatamiseks ja tegutsemiseks. Oleme jõudnud võõrtööjõu kasutamise uude etappi.

Segase taustaga tulijad

Seni käis jutt kõrge kvalifikatsiooniga 1350 spetsialisti tööloaga Eestisse kaasamisest, kellele peab 1,24kordset kohalikku palka maksma. Jutt käis välismaalaste seadusega hästi reguleeritud tegevusest, millel seadusandja esindajana hoidis pikka aega professionaalselt silma peal Mart Nutt.

On oht, et see riigi ja tema majanduse jaoks tundlik teema hakkab lihtsalt arvajate ja huvigruppide esindajate toel seinast seina lappama. Samas on välistööjõu rindel just viimastel aastatel olukord kardinaalselt muutunud ja vajaks professionaalset lähenemist. Tööandjad ja nende eestkõnelejad nõuavad jõuliselt igasuguste oskuste või mitteoskustega välistööjõudu. Seda paljuski põhjendatult, sest majandus vajab edendamist, pankade raha väärindamist, töökäsi napib ja kasum tahab teenimist.

Kolmandate riikide, näiteks Ukraina, Valgevene, Gruusia, Vietnami, Tai jt kodanike lühiajaline Eestis töötamise registreerimine on praegu lihtne. Sellega saab hakkama iga firmaomanik, kes PIN2 koodiga pangaülekannet oskab teha. Lühiajalise töötamise registreerimine annab võimaluse välismaalase aastaks Eestisse tööle kutsuda.

Kuna seadusandja mingit reguleerimispuhvrit vahele ei ole pannud, registreeritakse sellist tööjõudu viimastel aastatel massiliselt. Hinnanguliselt võib võõrtöölisi olla Eestis praegu 30 000 ja nende arv ilmselt kasvab.

Ei ole välistatud, et lähiaastatel kasvab Eestis lühiajaliselt registreeritud võõrtööliste arv kuni 60 000 inimeseni ja see teeb valvsaks. Lüüakse segamini kohaliku tööturu struktuur ja võivad tekkida muud sotsiaalsed pinged.