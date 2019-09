Seisukoht | Surm siin või vangis 

On oluline välja selgitada noore mehe surmani viivad asjaolud, et neid edaspidi vältida. Ometi ei ole küsimus siin pigem mitte suletud süsteemi iseärasustes, vaid lihtsas inimlikkuses, meditsiinitöötajate pädevuses ning empaatiavõimes. Vanglate puhul on kerge tekkima süüdistav reaktsioon, surrakse aga ju ka väljaspool trelle. Kusjuures tänapäevast abi saamata lahkuvad ka need, kelle maksudest hoitakse käigus nii haigla- kui ka vanglasüsteemi.